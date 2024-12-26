Стали известны имена 25 погибших при крушении самолета в Актау

Министерство здравоохранения Азербайджана опубликовало имена 25 членов экипажа и пассажиров, которые погибли в результате авиакатастрофы самолета Azerbaijan Airlines в Актау.

На борту находилось 62 пассажира, среди которых 37 из Азербайджана, 16 из России, 6 из Казахстана и 3 из Киргизии, а также 5 членов экипажа. Погибли 38 человек, в том числе двое из экипажа; 29 выжили. Азербайджанские власти сообщили, что продолжается процесс установления личностей некоторых пострадавших.

Напомним, что самолет Embraer 190 вылетел из Баку в Грозный утром 25 декабря, однако не смог приземлиться в чеченской столице из-за тумана, и был перенаправлен в Махачкалу.

В Росавиации отметили, что после столкновения с птицами возникла нештатная ситуация, из-за чего командир принял решение о посадке в Актау.

Кроме того, согласно данным управления здравоохранения Мангистауской области Казахстана, на борту произошел взрыв баллона.

Ранее сообщалось, что составлен список погибших и пострадавших при крушении самолета в Казахстане россиян.