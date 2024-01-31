Еще один детсад на 350 мест построили в Красногорске

В красногорском ЖК «Город «В лесу» появился еще один детский сад на триста пятьдесят мест. Объект планируют ввести в эксплуатацию уже в марте.

Девелопер проекта — компания «Джевоссет», сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Площадь трехэтажного здания детсада превышает пять тысяч квадратных метров. В дошкольном учреждении разместят пятнадцать групп, в том числе две ясельные.

На прилегающей территории, уточнили в министерстве, предусмотрены прогулочные зоны, игровые площадки и веранды.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в этом году в регионе построят почти восемьдесят детсадов и школ.