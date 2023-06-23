Еще один детский сад достроили в жилом комплексе «Пехра» в Балашихе

Новый детский сад, рассчитанный на триста пятьдесят малышей, в скором времени будет готов открыть свои двери на территории ЖК «Пехра» городского округа Балашиха. Минжилполитики Подмосковья уже выдало разрешение на ввод в эксплуатацию.

Отмечается, что общая площадь объекта составила более четырех тысяч квадратных метров, одновременно здесь могут разместится четырнадцать групп детей в возрасте от двух до семи лет. Дошкольное учреждение полностью укомплектовано всем необходимым для всестороннего развития детей.

Сообщается, что застройщик ГК «Гранель» уже также завершил строительные работы по школе искусств и детской поликлинике на 50 посещений в смену. К открытию в комплексе готовится взрослая поликлиника.

Ранее губернатор Подмосковья заверил жителей Одинцово, что новая пристройка к гимназии № 14 откроется к началу учебного года.