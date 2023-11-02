Еще один дом более чем на 200 квартир построят в ЖК «Времена года» в Апрелевке
Фото: [ООО СЗ «СТАРТСК»]
В жилом квартале «Времена года» в Апрелевке построят еще один многоэтажный дом на 232 квартиры.
Министерство жилищной политики Подмосковья выдало соответствующее разрешение, сообщила пресс-служба ведомства. Площадь жилого здания превысит десять тысяч квадратных метров.
Всего будет возведено девять монолитно-кирпичных корпусов — по три секции каждый. Девятиэтажные здания сформируют просторные полузамкнутые дворы. Строительство ведется в три очереди.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о проводимой в регионе работе по расселению граждан из аварийного жилья.