Еще один дом более чем на 200 квартир построят в ЖК «Времена года» в Апрелевке

В жилом квартале «Времена года» в Апрелевке построят еще один многоэтажный дом на 232 квартиры.

Министерство жилищной политики Подмосковья выдало соответствующее разрешение, сообщила пресс-служба ведомства. Площадь жилого здания превысит десять тысяч квадратных метров.

Всего будет возведено девять монолитно-кирпичных корпусов — по три секции каждый. Девятиэтажные здания сформируют просторные полузамкнутые дворы. Строительство ведется в три очереди.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о проводимой в регионе работе по расселению граждан из аварийного жилья.