Еще один дом в красногорском ЖК «Ильинские Луга» получил кадастровый номер

Дом под номером десять в жилом комплексе «Ильинские Луга» в подмосковном Красногорске получил кадастровый номер. Об этом сообщила пресс-служба областного министерства жилищной политики.

В ведомстве напомнили, что благодаря постановке дома на кадастр граждане смогут совершать ряд юридических действий, в том числе оформить право собственности на свои квартиры и получить регистрацию по месту жительства.

До этого в ЖК «Ильинские Луга» открылась школа, которая стала самой большой в этом году, построенной на средства инвесторов.

Ранее сообщалось, что в Физтех-лицее в Долгопрудном открылся крупнейший в России технопарк. Губернатор Андрей Воробьев поздравил педагогов и учащихся с этим важным событием.