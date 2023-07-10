Еще один грантовый конкурс для НКО состоится в Подмосковье

В этом году в Подмосковье в третий раз пройдет конкурс на предоставление грантов для НКО с участием средств Фонда-оператора президентских грантов на развитие гражданского общества в регионе, сообщили в областном Министерстве информационных и социальных коммуникаций. Общая сумма субсидии составляет более 82 миллионов рублей.

В ведомстве уточнили, что прием заявок начнется через семь дней, отправить ее могут зарегистрированные на территории региона НКО. Участники могут получить финансовую поддержку на реализацию социально значимых проектов по нескольким грантовым направлениям. Подробности здесь.

«В прошлом году совместно с Фондом президентских грантов мы выделили более 70 миллионов рублей на поддержку социально значимых инициатив, благодаря чему был поддержан 41 проект, направленный на развитие гражданского общества в Московской области», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций региона Екатерина Швелидзе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сказал, что задача властей — своевременно реагировать на все важные процессы в регионе.