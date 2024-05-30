Звезда сериала «Тайны следствия» Клементьев умер после борьбы с онкологией

Фото: [ Кадр из фильма «Тайны госпожи Кирсановой». Режиисеры С. Мезенцев, В. Бордачев А.Колмогоров. 2018 год. ]

Актер Роман Клементьев, известный по ряду криминальных сериалов, скончался после борьбы с онкологией. Это ИА Регнум рассказала его жена Арина Клементьева.

Кажется, почти ни один популярный криминальный сериал не обходился без этого актера. Многие помнят Романа Клементьева по телепроектам «Тайны следствия», «След» и «Метод». Однако и во время карьеры, и последние годы, актер боролся с онкологией. Неделю назад его доставили в паллиативное отделение, где он скончался 30 мая.

«Он болел, очень мучился. Это был рецидив онкологии, он боролся изо всех сил, как герой!» — рассказала супруга актера.

Клементьеву на момент смерти было 59 лет.

Отметим, что 30 мая также не стало актрисы Анастасии Заворотнюк. Звезде на момент смерти было 53 года: она пять лет боролась с тяжелой формой рака, но болезнь оказалась сильнее.

Ранее сообщалось о последних днях «прекрасной няни» Анастасии Заворотнюк.