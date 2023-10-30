Еще один корпус МБОУ «Лицея города Шатуры» оперативно поставили на кадастр

Новый корпус МБОУ «Лицея города Шатуры» оперативно поставили на кадастровый учет. Этому способствовала совместная работа областного Минжилполитики и Управления Росреестра по региону.

Объект носит название «Перспектива», он рассчитан на 1,1 тысячи учеников и расположен по адресу микрорайон 5, владение 16. В здании разместили компьютерные классы, библиотеку с IT-зоной и актовый зал со сценическим оборудованием, медиацентр, технологический кабинет, спортзалы. Школьники будут изучать в нем китайский язык, моделирование, робототехнику, программирование и академическую живопись. Отметим, что строительство проходило по нацпроекту «Образование».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Волоколамске завершается капремонт Центра культуры и творчества «Родники».