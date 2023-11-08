Еще один корпус в составе ЖК «Скандинавский» поставили на кадастровый учет в Мытищах

Корпус № 7 в составе жилого комплекса «Скандинавский», расположенного в деревне Бородино городского округа Мытищи, поставили на кадастровый учет. Этому способствовала совместная работа областного Минжилполитики и Управления Росреестра по региону.

В министерстве уточнили, что новостройка расположена на улице Малая Бородинская, д. № 3, к.1. После постановки дома на кадастр дольщикам смогут передать их квартиры. С момента подписания акта приема-передачи у граждан также появится возможность оформить право собственности на свои квартиры. Отметим, что в состав данного жилого комплекса войдут шесть домов, здесь также достраивают школу. Полностью проект планируют сдать в 2024 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о работе по расселению аварийного жилья.