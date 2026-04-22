Еще один кузбасский поселок официально исчез с карты

Кузбасские законотворцы ликвидировали населенный пункт, расположенный в одном из самых живописных мест региона. Как пишет VSE42.Ru , поселок Студеный Плес, что в 25 километрах восточнее Междуреченска, официально перестанет существовать. Такое решение одобрили депутаты областного парламента на заседании в среду, 22 апреля.

Студеный Плес находился в верховьях Томи, посреди густой тайги. Природа там, по оценкам побывавших, изумительная: чистая река, скалистые берега, глухой лес. Однако людей в этом живописном уголке больше нет. Председатель парламента Юрий Скворцов пояснил, что специальная комиссия составила акт об отсутствии постоянных жителей. И в обозримом будущем ситуация не изменится — никто не планирует туда переезжать на постоянное место жительства.

Сейчас на месте бывшего поселка работает база отдыха. Туда приезжают туристы, чтобы арендовать домик, порыбачить, отдохнуть от городской суеты. Но постоянного населения нет. А по закону, если в населенном пункте не осталось ни одного зарегистрированного жителя, он подлежит упразднению.

Юридически Студеный Плес будет стерт с карты. На его месте останется природный объект с тем же названием, возможно — туристическая стоянка. Но как поселок он больше не существует. Депутаты подчеркнули, что решение продиктовано не чьим-то желанием, а объективной реальностью: нет людей — нет и населенного пункта.

