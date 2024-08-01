Еще один наземный многоуровневый паркинг появится в ЖК «Измайловский лес» в Балашихе

Девелопер компания ПИК построит еще один наземный многоуровневый паркинг на 300 машино-мест на территории жилого комплекса «Измайловский лес» в городском округе Балашиха. Об этом сообщает пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области.

Общая площадь пятиэтажного паркинга с помещением шиномонтажа составит более восьми с половиной тысяч квадратных метров. В здании предусмотрены системы противопожарной безопасности, включая пассажирский лифт грузоподъемностью 630 кг с возможностью перевозки МГН и две эвакуационные лестницы.

Примечательно, что на данный момент завершаются работы по монтажу металокаркаса, строители приступают к прокладке наружных инженерных сетей.

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