Еще один очаг птичьего гриппа зафиксировали в Болгарии

В Болгарии зафиксировали еще один очаг птичьего гриппа – он был обнаружен недалеко от Хасково. По данным ТАСС , планируется уничтожить около 40 тысяч кур.

Стало известно, что это третий очаг лишь за неделю. Ранее болезнь выявляли в городе Пазарджике – там сейчас находится около 170 тысяч кур.

Обычно проводятся не только карантинные, но и профилактические мероприятия в радиусе трех километров. Там же усиливается ветконтроль, запрещено перевозить и птиц. Также сообщается, что те птицы, которые расположены на фермах рядом с очагом, будут уничтожены.