Еще один российский регион внедрит цифровую практику Главгосстройнадзора Подмосковья

Цифровая практика позволяет застройщикам самостоятельно рассчитать число проверок еще на этапе проектирования и выбрать режим взаимодействия с контрольно-надзорными органами, напомнили в пресс-службе Главного управления государственного строительного надзора Московской области.

В ведомстве отметили, что подмосковные застройщики обратились к «Онлайн-калькулятору» на этапе строительства объектов свыше пятисот раз с начала года. Кроме того, данная практика введена уже в Воронежской области и Башкортостане. Всего на платформе АСИ «Смартека» размещены девять цифровых решений Главгосстройнадзора, в том числе «Невидимый» надзор» и «Онлайн-инспектор».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о внедрении в регионе «умной» платежки.