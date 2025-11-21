Еще один российский регион захотел запретить продажу энергетиков

Власти Нового Уренгоя инициировали общественное обсуждение о возможном запрете продажи энергетических напитков на Ямале, используя опыт Екатеринбурга, где такие ограничения вступят в силу с 1 марта 2026 года. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Заместитель главы северного города Оксана Мурашко предложила рассмотреть аналогичные меры после трагического случая с 22-летним ямальцем, оказавшимся в инвалидном кресле из-за чрезмерного употребления тонизирующих коктейлей.

Екатеринбургский опыт, на который ссылается Мурашко, предполагает полное исчезновение энергетиков из магазинов в радиусе 100 метров от образовательных, медицинских и спортивных учреждений. Нарушителям запрета грозят существенные штрафы — от 5 до 100 тысяч рублей, что делает экономически невыгодным несанкционированную торговлю. Для родителей подростков эта информация должна стать сигналом к действию: даже если запрет не будет введен, уже сейчас стоит провести с детьми разъяснительные беседы о реальных последствиях употребления таких напитков.

Ограничительная мера рассматривается как способ предотвращения трагедий, подобной истории молодого ямальца, чье увлечение энергетиками привело к инвалидности. Мурашко призвала родителей активно участвовать в просветительской работе, объясняя детям механизм воздействия тонизирующих веществ на сердечно-сосудистую и нервную системы.

