Еще один семинар с членами участковых избирательных комиссий прошел в Подмосковье

Избирательная комиссия Подмосковья провела еще один обучающий семинар с членами участковых избирательных комиссий, сообщили в соцсетях ведомства.

В нем приняли участие представители Одинцово, Власихи, Краснознаменска, Молодежного, Можайского, Наро-Фоминского и Рузского округов. Им рассказали о принципах работы, провели практическое занятие по контролю собственных эмоций и технике работы с агрессией, и провокациями на избирательных участках. Помимо этого, участникам рассказали об интерфейсе и задачах интерактивного рабочего блокнота.

«Интерактивный рабочий блокнот — это хороший помощник. В нем содержится много информации и различных форм документов. Удобно, что для использования интерактивного рабочего блокнота интернет не нужен. Стоит только загрузить на компьютер и дальше он работает автономно», — пояснила председатель УИК № 939 Марина Макаркина.

Ранее сообщалось, что в семинарах Мособлизбиркома почувствовали более семисот членов УИК Подмосковья.