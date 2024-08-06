Еще один жилой корпус будет построен в составе подмосковного ЖК «1-й Южный»

Жилое здание общей площадью порядка шестидесяти тысяч квадратных метров будет расположено вблизи с Видновским лесопарком. Корпус рассчитан на 890 квартир разных планировок. В нем будет 7 секций с просторными входными группами, где предусмотрены колясочные, санузлы для жителей дома, лапомойки. На первом этаже запроектировано более 20 помещений под коммерческую деятельность. Также в корпусе будут кладовые.

Всего же на территории ЖК построят четырнадцать домов переменной этажности. Жилые корпуса свяжет бульвар-дендрарий. А вместе с жильем будет построена вся необходимая социальная инфраструктура — две общеобразовательные школы, три детских сада, поликлиника и наземные паркинги.

Накануне губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти тысяча образовательных комплексов откроются в Подмосковье к началу учебного года.