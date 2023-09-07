Еще одна библиотека нового поколения открылась в Московской области

В микрорайоне Юбилейный Королева сегодня открылась модельная библиотека, которая стала 16 в Подмосковье, сообщили в областном Минкульттуризме. Учреждение появилось в рамках нацпроекта «Культура».

«Королев — единственный на сегодняшний день городской округ, где теперь есть две модельные библиотеки. Централизованная библиотечная сеть Королева — одна из самых сильных в Московской области. Теперь еще одно культурно-образовательное пространство, наполненное современными технологиями, большим книжным фондом, готово принимать гостей», — рассказал замминистра культуры и туризма региона Олег Дядьков.

В новой библиотеке для детей появились «книжная страна» с «Деревом мудрости», стена «Лего» и «живая стена», которая наполнена стоп-кадрами мультфильмов по произведениям Самуила Маршака. Посетители учреждения смогут изучить профессии или побывать на экскурсии в космосе в формате VR-пространства и не только. Кроме того, здесь будут проходить библиоквизы с роботом-библиотекарем Настей.

«В библиотеке Королева на новый уровень выведено взаимодействие с технологиями дополненной реальности, когда мы, например, можем видеть Самуила Маршака, читающего стихотворения. А использование интерактивной стены — очень интересный элемент для взаимодействия с детьми в рамках образовательного процесса», — отметил Дядьков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.