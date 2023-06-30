«Еще одна фобия»: траволатор в Таиланде заживал ногу женщины

По данным журналистов, 57-летняя тайка споткнулась о чемодан, и нога женщины попала в щель конвейера. Механизм сразу начал перемалывать кости конечности. Чтобы освободить женщину, ногу выше колена пришлось ампутировать прямо на месте.

Некоторые СМИ пишут, что местные власти принесли женщине извинения и собрались покрыть все ее расходы, связанные с травмой.

«Жесть. А ногу из этой щели теперь вытащить смогут?»; «Еще одна фобия. Лучше уж по лестнице походить»; «Как вообще допустили, что там образовалась щель?»; «Здорово, что принесли извинения. Только женщина без ноги осталась и перенесла ужасный шок», — комментируют инцидент россияне.

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