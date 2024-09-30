Еще одна страна захотела принимать российских туристов

Лидер турко-киприотов Эрсин Татар в беседе с РИА Новости заявил , что рассчитывает улучшить отношения с РФ и открыть прямые рейсы между странами.

Татар на полях ГА ООН в Нью-Йорке заявил, что у стран похожие культуры и ценности, а граждане с удовольствием посещают Россию. Жители последней также частые гости Турции, но туристический поток, как считает Татар, нужно развивать также в Северный Кипр.

«Надеюсь, что однажды у нас будут прямые рейсы из России. Из-за международных правил сейчас возникают сложности, но хотя бы через Анталию и другие аэропорты Турции мы могли бы осуществлять рейсы с промежуточной посадкой. Это уже помогло бы укрепить наши отношения с Россией, привлечь больше людей, расширить торговлю и проводить культурные мероприятия. Россия — великая и могущественная страна», — заключил лидер Северного Кипра.

Напомним, Кипр является поделенной и спорной территорией. Остров поделен на греческую и турецкую общины с 1974 года. С тех пор предпринимаются попытки возобновить переговоры о воссоединении, но пока безуспешно.

Ранее сообщалось, что Шри-Ланка досрочно ввела безвизовый режим для россиян.