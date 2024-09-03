Шри-Ланка досрочно ввела безвизовый режим для россиян

Популярная у российских туристов страна в Азии отменила визы для граждан РФ. Соответствующей информацией поделился министр иностранных дел страны Али Сабри. Его цитирует иностранное издание Newswire.

По словам Сабри, Шри-Ланка досрочно ввела упрощенный безвизовый режим. Он будет действовать со 2 сентября по 31 марта. Первоначально власти планировали запустить его с 1 октября для 35 государств.

Теперь туристам достаточно будет получить штамп в паспорте, и они смогут попасть в страну без необходимости оформления визы. Это снизит нагрузку на визовые стойки и упростит процедуру въезда для путешественников.

Ранее правительство Франции отказало в выдаче виз двум россиянам. Речь идет о спортсменах, которые должны были принять участие в Паралимпиаде. Их фамилии не разглашаются.