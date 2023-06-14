«Еще одна трагедия с алкоголем»: несовершеннолетняя умерла после того, как выпила пива со знакомым

Несовершеннолетняя из Екатеринбурга скончалась после того, как выпила пива со знакомым, сообщает SHOT .

По данным журналистов, 14-летняя девочка пришла в гости к мужчине на съемную квартиру. Там они выпили полтора литра крепкого пива. После девочка пожаловалась на плохое самочувствие и ушла полежать в соседнюю комнату. Только ночью собутыльник обнаружил, что школьница тяжело дышит и вызвал скорую. Врачи констатировали смерть, когда приехали на место случившегося. Подросток воспитывалась в неполной семье матерью.

«Бедная мама, такое горе»; «Даже не представляю, что сейчас переживает мать девочки», — соболезнуют пользователи Сети родственнице погибшей.

Позже выяснилось, что девочка принимала антидепрессанты, которые нельзя мешать с алкоголем.

«Она сама не смогла бы купить полтора литра пива. Вот того, кто ей дал, посадить»; «Не бухать нужно с мужиками по съемным квартирам в 14 лет, а учиться и маме помогать»; «Еще одна трагедия с алкоголем. Когда люди поймут, что уже хватит пить», — комментируют новость россияне.

Ранее россияне оказались шокированы тем, что две несовершеннолетние выжили после 4 литров смертоносного сидра.