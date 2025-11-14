Еще одно чудо аномального ноября: краснокнижные цветы неожиданно расцвели в Подмосковье

В подмосковном Орехово-Зуеве произошла необычная природная аномалия — в ноябре, когда природа готовится к зимнему сну, в районе бывшего центрального рынка распустились редкие топяные фиалки, занесенные в Красную книгу Московской области. Об этом пишет REGIONS .

Первой неожиданную и приятную находку сделала местная жительница Ольга Илюшина. Она призналась, что была удивлена: такие цветы обычно не встретишь в ноябре.

Министерство экологии и природопользования региона подтвердило уникальность явления. Специалисты объясняют несвоевременное цветение температурными качелями: кратковременное похолодание запускает переход растения от стадии роста к репродуктивной фазе, а последующее потепление обманывает фиалки, заставляя их цвести вопреки календарю. Отличить краснокнижную топяную фиалку от обычной лесной можно по форме листьев — у редкого вида они имеют характерную округлую форму.

Этот ботанический феномен наблюдается не только в Орехово-Зуеве, но и в других городах округа, где ноябрьские перепады температуры создали уникальные условия для пробуждения растений.

Ранее сообщалось, что на фоне аномального тепла в ноябре распустились вербы. Событие также произошло в Подмосковье на радость жителям.