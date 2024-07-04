Еще одно соглашение о выдаче ИТ-гранта подписали в Подмосковье

В Подмосковье подписали 21 соглашение о выдаче ИТ-гранта, Правительство Московской области оказало финансовую поддержку ИТ-компании «СкайТехнолоджи». Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Создание и поддержание эффективной коммуникации с нашими ИТ-компаниями — это долгосрочная, стратегическая задача. Это позволяет нам совместно находить новые возможности для роста и развития, улучшать региональные меры поддержки и грантовые программы под реальные потребности организаций» — отметил первый заместитель директора Московского областного центра информационно-коммуникационных технологий Кирилл Сорокин.

В ведомстве уточнили, что грантополучатели в основном занимаются реализацией и развитием межбанковских технологических решений, финансовых платформ, автоматизированных банковских систем и не только. Подать заявку на получение гранта могут зарегистрированные в Подмосковье компании, выручка от разработки программ или производства компьютерной техники у которых составляет не менее 70%. С другими условиями получения поддержки можно ознакомиться на региональном портале госуслуг.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.