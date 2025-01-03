Еще одного высокопоставленного сотрудника инспекции РЖД обвинили в подготовке теракта

Басманный районный суд Москвы выбрал арест в качестве меры пресечения для заместителя начальника инспекции центра технического аудита инфраструктурной инспекции РЖД Юрия Мартьянова*. Об этом со ссылкой на материалы дела пишет ТАСС.

Установили, что Мартьянов* состоял в преступной террористической организации «Артподготовка»**, как и еще один фигурант дела из той же инспекции РЖД — Алексей Демченко*. Мужчин обвинили в приготовлении к совершению теракта группой лиц по предварительному сговору. Обоих арестовали по решению суда.

Напомним, что уголовное дело о подготовке к теракту возбудили 22 июня 2024 года. Демченко* задержали летом, Мартьянова* — после показаний его бывшего коллеги.

Центр технического аудита РЖД, где работали фигуранты дела, обеспечивает качество закупаемых техсредств и их компонентов, осуществляют аудит и контроль. Это могли использовать в преступных целях.

Ранее сообщалось, что в Москве арестовали советника РАН и не дали ему сбежать из-под следствия.

*находится в списке террористов и экстремистов России

**признана в России экстремистской, деятельность запрещена