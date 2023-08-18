Еще одну школу откроют в подмосковном Орехово-Зуево после капремонта

На финишной прямой капитальный ремонт здания школы № 10 на улице Горького в Орехово-Зуево. Ученики смогут вернутся в обновленную школу уже 1 сентября. Об этом сообщили в региональном Министерстве стройкомплекса.

Отмечается, что капитальный ремонт здесь стартовал в январе этого года. В настоящий момент ведется пусконаладка инженерных систем, расстановка мебели. Также завершает благоустройство прилегающей территории. Мебель в классы уже завезена.

Ранее на этой неделе Андрей Воробьев обсудил с учителями и родителями сроки сдачи новых школ в подмосковном Дмитрове.