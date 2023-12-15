Еще одну услугу для подмосковных застройщиков упростили на региональном портале
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Теперь подмосковные застройщики могут воспользоваться новыми сервисами автозаполнения и автоопределения, которые позволяют упростить оформление заявления на экспертизу проектной документации и результатов инженерных изысканий, передает пресс-служа регионального Министерства госуправления, ИТ и связи.
Отмечается, благодаря «цифре» застройщик сможет сэкономить время на заполнении заявления, поскольку теперь не нужно печатать сведения вручную. Кроме того, подобная оптимизация позволит снизить число отказов.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил глав муниципалитетов за поддержку военнослужащих.