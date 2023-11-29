Еще одну услугу оптимизировали на региональном портале госуслуг для жителей Подмосковья

На портале государственных услуг Подмосковья оптимизирована услуга по предоставлению земельных участков без торгов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Министерства госуправления, ИТ и связи.

Теперь сервис автоматически проверяет земельный участок на оборотоспособность и пересечение с зонами ограничения. Человек, который планирует подать заявление, получит файл с подробным перечнем обременений и графическим изображением всех пересечений при их наличии.

Ожидается, что внедрение нового сервиса позволит снизить число отказов в предоставлении услуги, а также поможет заявителям снять ограничения с земельного участка. Для того, чтобы воспользоваться «умным» сервисом, достаточно начать заполнять электронную форму заявления и ввести кадастровый номер участка.

Ранее глава Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в этом году были оцифрованы еще тридцать госуслуг, что позволяет повышать уровень комфорта и удобства жизни в области.