Еще одну услугу, связанную с недвижимостью, перенесли в Подмосковье в «цифру»

Теперь в Подмосковье можно подать заявление на подготовку технического паспорта помещения на региональном портале госуслуг. Об этом сообщили в Министерстве госуправления, ИТ и связи.

Для того, чтобы подать заявление понадобится два документа: заявка на выполнение работ по технической инвентаризации помещения и документ, подтверждающий право на квартиру. Отмечается, что технический паспорт поступит в личный кабинет в течение пятнадцати рабочих дней.

Напоминаем, что обновлять данные в техническом паспорте нужно, если в квартире сделана перепланировка или переустройство. При это данная услуга предоставляется платно. Стоимость определяется индивидуально, в зависимости от адреса и площади объекта недвижимости.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье будут стимулировать своевременную регистрацию прав на недвижимость.