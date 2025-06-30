Еще одну журналистку задержали во время обысков в офисе Sputnik Азербайджан

В Баку задержана российская журналистка, редактор видеоагентства Ruptly, которая снимала обыски в офисе Sputnik Азербайджан 30 июня. Об этом стало известно RT.

Канал отмечает, что последний раз российская журналистка Ruptly, выходила на связь в 16:20, сообщив об успешной съемке материала, то есть обысков, после чего связь прервалась. Предполагают, что ее задержали с остальными у офиса. Мать девушки подтвердила ее задержание местными силовиками.

Напомним, что обыски в бакинском офисе Sputnik проводились правоохранителями Азербайджана днем, 30 июня. В ходе рейда были задержаны глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Особую тревогу вызывает состояние Картавых — он страдает диабетом и нуждается в регулярных инъекциях инсулина, доступ к которому в местах содержания под стражей ограничен.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что азербайджанские власти не допускают сотрудников российского консульства к задержанным журналистам. Это нарушает международные нормы о консульской защите граждан.

Ранее МИД РФ вызвал посла Азербайджана в связи с недружественными действиями Баку к журналистам.