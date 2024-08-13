Еще пять социально значимых объектов поставили на кадастр в Подмосковье

Еще пять социально значимых объектов в Подмосковье оперативно получили кадастровые номера, сообщила пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Так, на кадастровый учет поставили инвестиционную школу и детсад в жилом комплексе «Новое Медведково» в Мытищах. Образовательное учреждение площадью свыше двадцати тысяч квадратных метров рассчитано более чем на 1,7 тысячи учеников. Четырехэтажное здание оборудовано всем необходимым. А трехэтажный детский сад на 250 воспитанников включает в себя в том числе просторные групповые ячейки, пищеблок, спальни, игровые, музыкальный и спортивный залы. Объекты возвели в рамках госпрограммы «Строительство объектов социальной инфраструктуры».

В Люберцах на кадастр поставили новую трехэтажную школу в ЖК «Томилино Парк», в Ленинском округе — детсад на 360 детей в жилом комплексе «Пригород Лесное», а в Красногорске — медцентр по оказанию первичной, доврачебной и специализированной медико-санитарной помощи.

Как отметила заместитель руководителя Управления Росреестра по Московской области Дарья Проникова, все новые школы и детсады соответствуют современным стандартам.

«Управление продолжает взаимодействие с правительством Московской области для формирования комфортной среды в интересах граждан и бизнеса», — подчеркнула она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что к сентябрю в регионе откроют тридцать девять новых школ и двадцать шесть детских садов.