Еще пять светофоров модернизировали в Московской области за неделю

За минувшую неделю специалисты Центра безопасности дорожного движения перенастроили и модернизировали работу пяти светофорных объектов в Московской области, сообщили в областном Минтрансе. Работы провели в рамках комплексных мероприятий по борьбе с пробками.

В ведомстве уточнили, что работы прошли в трех городских округах — Красногорске, Истре и Серпухове. Так, например, в дачном поселке Снегири под Истрой скорректировали режим работы светофора, расположенного на пересечении Волоколамского шоссе с улицей Мира, в Серпухове — на пересечении Северного и Московского шоссе и так далее. После проведения работ специалисты проводят мониторинг и при необходимости вносят точечные корректировки.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о реализации дорожных проектов в регионе.