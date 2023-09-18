Еще пять светофоров модернизировали в Московской области за неделю

На прошлой неделе специалисты Центра безопасности дорожного движения Подмосковья перенастроили и модернизировали работу пяти светофорных объектов, сообщили в областном Минтрансе. Работы прошли в рамках комплексных мероприятий по борьбе с пробками.

В ведомстве уточнили, что светофоры модернизировали в Щелкове, Воскресенске и Мытищах. Так, например, в Щелкове было увеличено время проезда по улице Фрунзе за счет корректировки режима двух светофоров. Специалисты продолжат мониторить дорожную обстановку и вносить корректировки в работу светофорных объектов.

«Всего с начала года перенастроили и модернизировали более 200 светофорных объектов, что позволило повысить пропускную способность перекрестков и прямых участков дорог», — добавили в Минтрансе региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил важность запуска движения по участку М-12 «Москва — Казань».