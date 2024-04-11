Еще пятьдесят «умных переходов» появятся в Московской области

К летнему сезону еще 50 нерегулируемых пешеходных переходов на региональных дорогах Подмосковья оборудуют «умной подсветкой», она появится у социально важных объектов в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«Работы проведем в 18 округах преимущественно в городах. Такие переходы даже на освещенном участке дороги дополнительно привлекут внимание автомобилистов и повысят безопасность. В прошлом году мы уже установили 50 таких переходов», — отметил заместитель председателя правительства Московской области — министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В ведомстве уточнили, что такая подсветка будет освещать переход и реагировать на появление пешеходов. Кроме того, с ее помощью будет включаться установленные на знаке «Пешеходный переход» мигающие светодиоды, которые предупредят водителя о нахождении человека на проезжей части. Узнать точные места, где обустроят «умные переходы» можно на карте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что порядка 40 дорожных объектов строят в Подмосковье при поддержке президента.