Еще почти 200 человек из аварийных домов переедут в новые квартиры в Шатуре

Еще 197 человек — шестьдесят две семьи — из аварийных домов Шатуры переедут в новые квартиры, сообщили в подмосковном Минстрое. Построенный для переселенцев дом получил разрешение на ввод в эксплуатацию.

Дом построили на улице Химиков в Рошале. В него заселятся семьи из аварийных домов, которые находятся на улицах Октябрьской революции, Фридриха Энгельса, Третьего Интернационала №1, МОГЭС, Урицкого.

В общей сложности, таким образом будет расселено почти три с половиной тысячи квадратных метров аварийного жилфонда.

Ранее губернатор Андрей Воробьев анонсировал старт новой программы по расселению аварийных домов.