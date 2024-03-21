Еще почти 400 млн рублей поступило в бюджет Подмосковья от смены вида разрешенного использования участков
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
С начала 2024 года в бюджет Подмосковья от платежей за смену вида разрешенного использования участков поступило более 360 миллионов рублей. Об этом сообщает Министерство имущественных отношений Московской области.
«Всего же было направлено свыше двух тысяч положительных решений на общую сумму более шести миллионов рублей», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.
Она напомнила, что такую процедуру необходимо проводить только тогда, когда участок не соответствует фактическому или планируемому использованию.
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