Еще почти пятьдесят жителей Подмосковья переселили из аварийных домов за неделю

За неделю в Подмосковье 46 жителей, проживающих в аварийных домах, переехали в новые квартиры или получили компенсации, в общей сложности было расселено более 800 квадратных метров аварийного жилья. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В ведомстве уточнили, что расселение прошло по нацпроекту «Жилье и городская среда». За этот период было расселено 18 аварийных помещений, расположенных в двух округах Подмосковья — Сергиево-Посадском и Шатуре. Отметим, что аварийные дома расселяют в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе восстановили права всех обманутых дольщиков.