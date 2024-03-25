Еще почти пятьсот семей переедут в новый корпус в подмосковном ЖК «Горки Парк»

Министерство жилищной политики Московской области выдало группе «Самолет» разрешение на ввод в эксплуатацию корпуса № 7.1 на территории жилого комплекса «Горки Парк» в Ленинском городском округе.

Жилой дом рассчитан на 496 квартир общей площадью более 20 тысяч квадратных метров. На первом этаже здания запроектированы коммерческие помещения, где откроются необходимые для комфортной жизни объекты ритейла — магазины, аптеки, кофейни и различные сервисы.

Примечательно, что в новом корпусе представлена разнообразная квартирография: от компактных студий до просторных четырехкомнатных квартир евро-формата. Все жилье передадут собственникам с чистовой отделкой в светлых тонах, установленными межкомнатными дверьми и сантехникой.

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