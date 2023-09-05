Еще почти семьдесят «Точек роста» открыли в Подмосковье

Шестьдесят семь новых образовательных центров естественно-научной и технологической направленностей открыли в 36 городских округах Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства образования.

Напоминаем, что данные центры открывают в рамках федерального проекта федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Проект позволяет ребятам даже из отдаленных территорий обучаться с использованием передовых технологий: цифровых лабораторий по «Физике», «Химии» и «Биологии», роботов-манипуляторов, конструкторов для практики программирования.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту Владимиру Путину о работе над привлечением учителей в школы региона.