Еще почти семьдесят «Точек роста» открыли в Подмосковье
Фото: [Пресс-служба Министерства образования МО]
Шестьдесят семь новых образовательных центров естественно-научной и технологической направленностей открыли в 36 городских округах Подмосковья. Об этом рассказали в пресс-службе регионального Министерства образования.
Напоминаем, что данные центры открывают в рамках федерального проекта федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». Проект позволяет ребятам даже из отдаленных территорий обучаться с использованием передовых технологий: цифровых лабораторий по «Физике», «Химии» и «Биологии», роботов-манипуляторов, конструкторов для практики программирования.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту Владимиру Путину о работе над привлечением учителей в школы региона.