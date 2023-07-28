Еще почти сорок сертификатов «Соципотеки» вручили врачам в Подмосковье

В Доме правительства Московской области состоялась торжественная выдача свидетельств по программе «Социальная ипотека». Об этом сообщили в региональном Минжилполитики.

Напоминаем, что с начала реализации данной программы в 2016 году уже более двух с половиной тысяч специалистов смогли улучшить свои жилищные условия. Всего в этом году запланировано вручить почти триста подобных сертификатов.

Так, сегодня свидетельства получили врачи, фельдшеры и медсестры из Солнечногорской, Мытищинской, Химкинской, Королевской, Пушкинской и других больниц, а также Московской областной станции скорой медицинской помощи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что реконструкцию Пироговского шоссе завершат уже в конце следующего года.