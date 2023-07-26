Еще почти сто сорок домов построят в подмосковном Дмитрове в рамках проекта ИЖС

Министерство жилполитики Подмосковья уде выдало разрешение на возведение ста тридцати семи домов на территории кластера индивидуального жилого строительства «Дмитров Дом» в одноименном городском округе.

Отмечается, что помимо двухэтажных домов, представленных на старте проекта, в линейку вошли дома нового формата. Теперь покупателям доступны и одноэтажные коттеджи метражом шестьдесят квадратных метров. Фасады домов нового этапа выполнят в едином для всего кластера спокойном сочетающемся с природой стиле.

Напоминаем, что строительство первых коттеджей ведется в соответствии с установленным графиком, а передача ключей запланирована до конца марта 2024 года. Вместе с возведением домов строители выполняют и мероприятия по благоустройству территории поселка — прокладывают пешеходные пути и устраивают проезды.

Ожидается, что на территории «Дмитров Дом» возведут несколько детских садов, школу, рассчитанную на тысячу двести учеников, а также поликлинику.

Накануне губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что безопасность жителей является абсолютным приоритетом.