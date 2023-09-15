Еще почти тридцать человек переселили из аварийного жилья в Подмосковье за неделю

На этой неделе в Московской области расселили восемь аварийных помещений, работы прошли по нацпроекту «Жилье и городская среда». Об этом сообщили в областном Минздраве.

По данным ведомства, всего за этот период 26 жителей трех городских округов были переселены в новые квартиры или получили выкупную стоимость за изымаемое жилое помещение в аварийном доме. Так, расселение прошло в Дмитрове, Сергиево-Посадском округе и Ступино. В общей сложности удалось расселить более 344 квадратных метров аварийного жилья.

Напомним, что жилье, признанное аварийными до 2017 года, расселяют в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Губернатор региона Андрей Воробьев говорил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно до конца 2023 года.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области застраховали всех работников скорой помощи.