Еще порядка 150 предприятий получили статус «социальных» в Подмосковье

Почти 150 предприятий сектора МСП получили статус «социального» по итогам нового заседания Межведомственной комиссии, рассматривающей соответствующие заявления. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Это уже второе заседание Межведомственной комиссии, прошедшее в этом году. Всего по итогам двух потоков 2024 года социальными предприятиями в Московской области было признано 282 субъекта МСП», — рассказала заместитель председателя правительства Московской области — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

По ее словам, данный статус предприятиям нужно подтверждать каждый год. В 2024 году его подтвердили 214 предпринимателей, еще 68 — стали социальными предприятиями впервые. В ведомстве напомнили, что статус социального предприятия позволяет бизнесу претендовать на получение отдельных субсидий и грантов. Подать заявку на его получение можно здесь. Отметим, что поддержку предпринимателям в регионе оказывают в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

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