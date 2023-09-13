Еще шесть социальных объектов построили инвесторы в Подмосковье в этом году

Инвесторы в этом году построили в Подмосковье еще шесть социальных объектов, сообщила пресс-служба областного министерства жилищной политики.

Ведомство с начала текущего года выдало Группе «Самолет» разрешения на ввод в эксплуатацию шести школ и детсадов в различных жилых комплексах региона.

Речь идет о поликлинике на шестьсот посещений и детсаде на триста шестьдесят мест в ЖК «Люберцы», школе на 1,1 тысячи мест в жилом комплексе «Пригород Лесное» в Ленинском округе, детском саде на двести мест в ЖК «Мытищи Парк», школе на 280 учащихся в жилом комплексе «Спутник» в Красногорске и детсаде на 250 мест в ЖК «Большое Путилково».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе за три года капитально отремонтируют почти пять тысяч домов.