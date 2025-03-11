Еще свыше 10 «умных остановок» будут установлены в Нижнем Новгороде

Еще более десяти новых «умных» остановочных павильонов установят в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает pravda-nn.ru.

По информации городского департамента транспорта и дорожного хозяйства, на сегодняшний день ведется определение мест для их установки.

Добавляется, что сейчас в Нижнем Новгороде не работают около 30 «умных остановок».

Ранее сообщалось, что в Т2 предположили скорое увеличение количества умных светофоров и остановок в РФ.