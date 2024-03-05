Еще свыше 35 километров новых линий освещения построят в Подмосковье до конца года

В текущем году в целях повышения безопасности на региональных дорогах Подмосковья построят свыше тридцати пяти километров новых линий наружного освещения, сообщила пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Работы проведут в одиннадцати округах региона в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Новые линии освещения появятся на двадцати трех участках дорог, уточнил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Строительно-монтажные работы завершим осенью, и до конца года подключим освещение», — уточнил глава областного Минтранса.

Наибольший объем работ проведут в Орехово-Зуево и Раменском. В последнем появится около пяти километров линий освещения. Они будут установлены на участках Егорьевского шоссе. Еще почти десять километров новых линий построят на участке Носовихинского шоссе от Рыбонагульного пруда до Ленинского переулка в Ликино-Дулево.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, когда будет запущено движение по автодороге М-5 в Люберцах.