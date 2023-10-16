Еще свыше сорока человек переселили из аварийного жилья в Московской области за неделю

За минувшую неделю из аварийного жилья в Московской области переселили 44 человека. Об этом сообщили в областном Минстрое.

«Из аварийного жилья переселили 44 человека в двух округах Подмосковья за неделю. На прошедшей неделе по нацпроекту «Жилье и городская среда» было расселено 16 аварийных помещений», — уточнили в сообщении.

Расселение прошло в Одинцово и Луховицах, общая площадь расселенного жилья превысила 286 квадратных метров. Жители региона смогли переехать в новые квартиры или получить выкупную стоимость за изымаемое жилье в аварийном доме.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что жители ветхих домов смогут чаще получать сертификаты на переселение в новое жилье.