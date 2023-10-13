Еще три дома ввели в эксплуатацию в ЖК «Белый город» в Химках

Еще три дома в проблемном жилом комплексе «Белый город» в подмосковных Химках введены в эксплуатацию. Соответствующие разрешения выдало областное министерство жилищной политики, сообщила пресс-служба ведомства.

Речь идет о домах под номерами восемнадцать, двадцать шесть и двадцать семь, уточнили в министерстве. Сейчас часть домов в данном ЖК еще достраивается. Там ведутся работы по кладке ограждений, межкомнатных перегородок, отделке фасов и устройству инженерных сетей.

В Минжилполитики Подмосковья напомнили, что для того, чтобы достроить комплекс из семидесяти двух домов и обеспечить права свыше пятисот граждан, правительством региона был привлечен инвестор. Благодаря этому дольщики домов первой очереди получат ключи от своих квартир уже в этом месяце, а второй очереди — до конца года.

В ведомстве подчеркнули, что решение проблем обманутых дольщиков является приоритетной задачей правительства Московской области.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркивал, что строительство дорог и жилья в регионе нужно синхронизировать.