Еще в одном российском регионе произошло землетрясение

Ночью 30 июля жители юга Кузбасса ощутили подземные толчки — последствия землетрясения, эпицентр которого находился на территории Алтая. Об этом сообщает sibdepo.ru со ссылкой на официальные данные.

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, природное событие произошло в 03:31 по местному времени с магнитудой 4.4. Интенсивность в эпицентре составила 5.5 баллов по шкале MSK-64.

Сейсмические волны докатились до населенных пунктов Кузбасса — сильнее всего толчки ощущались в Шерегеше, Таштаголе, поселках Мрассу и Камзас. По предварительным данным, обошлось без разрушений и пострадавших. Некоторые жители населенных пунктов ощутили тряску, проснувшись посреди ночи.

Специалисты отмечают, что для этого региона подобная сейсмическая активность не редкость, так как Алтае-Саянская горная система относится к сейсмически опасным зонам.

Напомним, что 30 июля также произошло мощное землетрясение на Камчатке. Его оценили в магнитуду 6,8. В это время в больнице проводились операции и начались роды у подростка.

Ранее сообщалось, что ученый оценил вероятность сильных землетрясений в Подмосковье.