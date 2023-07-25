Еще восемь кабинетов для пациентов с хронической сердечной недостаточностью открыли в Подмосковье

В подмосковных поликлиниках открылись еще восемь кабинетов, где будут оказывать помощь пациентам с хронической сердечной недостаточностью (ХСН), сообщили в областном Минздраве. Данное заболевание является опасным, оно осложняет практически все сердечно-сосудистые заболевания.

«В Подмосковье работает развитая сеть кабинетов для пациентов с хронической сердечной недостаточностью. С начала года их посетили более 70 тысяч раз», — рассказал замминистра здравоохранения региона Максим Максимов.

По его словам, сейчас в Подмосковье работает 64 кабинета ХСН. Новые кабинеты в этом году появились в Воскресенской, Балашихинской, Домодедовской, Каширской, Коломенской, Одинцовской, Павлово-Посадской и Раменской больницах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что пришло время для трансформации стоматологической службы.