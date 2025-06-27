Еще восемь выпускников из Дубны показали рекордные результаты на ЕГЭ

Еще несколько выпускников из Дубны набрали максимальное количество баллов на ЕГЭ. Шесть человек получили 100 баллов на ЕГЭ по информатике.

С таким результатом сдали экзамен Денис Кузнецов, Виктория Шелест, Вера Зорина, Наталия Смолева, Кирилл Кургин.

Еще две выпускницы набрали по 100 баллов на ЕГЭ по физике.

Денис Кузнецов является выпускником лицея «Дубна», Виктория Шелест и Вера Зорина закончили лицей им. Кадышевского, Кирилл Кургин, Наталия Смолева – выпускники лицея №6 им. Флёрова.

Наталия Смолева два раза набрала 100 баллов на ЕГЭ. До этого она получила максимальное количество баллов на ЕГЭ по русскому языку.

ЕГЭ по физике на 100 баллов сдали две школьницы — Елизавета Гардина и Александра Новичкова, обе — выпускницы лицея им. Кадышевского.

Ранее сообщалось о том, что в Подмосковье 149 человек сдали ЕГЭ по химии на 100 баллов.